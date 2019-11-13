Историк рассказал о странном разговоре с Соколовым после убийства аспирантки

Доцент СПбГУ Олег Соколов, который подозревается в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, после совершения преступления составлял деловой график на неделю. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал историк Егор Яковлев.

По его словам, Соколов разговаривал с ним по телефону вечером 8 ноября, когда аспирантка была уже мертва. Во время разговора с доцентом Яковлев хотел договориться о записи анонса его фестивальной лекции на 13 ноября.

«На вопрос, сможет ли он уделить нам время, Олег Валерьевич категорически ответил, что он не хотел бы визита оператора в его квартиру: якобы его недавно ограбили и он боится посторонних», - сообщил историк.

Это заявление удивило Яковлева, потому как он и не собирался посылать оператора в квартиру Соколова - комментарий гораздо удобнее снять в университете в перерыве между лекциями.

Когда Соколов понял, что съемку можно провести в вузе, он согласился, добавив, что в этот день между лекциями у него будет большой перерыв.

«При воспоминании об этом разговоре меня слегка потряхивает. Я стараюсь не думать, что происходило перед, во время или вскоре после нашего диалога», - написал Яковлев.

Напомним, Олег Соколов был задержан 9 ноября в Петербурге, когда он пытался утопить в реке Мойке отрезанные руки Анастасии Ещенко. Доцента с переохлаждением и в неадекватном состоянии доставили в больницу. Позднее мужчина признался, что состоял с аспиранткой в отношениях и убил ее после ссоры на почве ревности, потом Соколов решил расчленить тело девушки и избавиться от него. Суд на два месяца арестовал доцента.