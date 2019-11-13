«Метр воды»: российский турист рассказал о наводнении в Венеции

Венеция терпит сильнейшее наводнение за полвека. Уровень воды достиг отметки в 187 сантиметров. Из-за затяжных дождей затоплено 90 процентов города: улицы, магазины, дома, достопримечательности ушли под воду. В Венеции объявлен режим ЧС.

Однако природные катаклизмы не пугают туристов, которые вопреки всем обстоятельствам гуляют по городу, знакомясь с местными достопримечательностями. Российский турист рассказал «Звезде» о нынешней ситуации в городе.

«Уровень воды достигает одного метра, местами гораздо больше, например, в районе Гранд-канала. Люди пытаются спасать свои дома, свои жилища. Вода все равно везде просачивается», - сообщает Константин Селиванов.

Мужчина отметил, что везде люди передвигаются в резиновых сапогах.

«В доме, где мы живем, уровень воды достигает около 40 см. Люди всю ночь откачивали воду насосами, выгребали ведрами, по-другому никак не удавалось спасти имущество», - говорит турист.

Из-за наводнения уже погибли два человека. Один из них пытался включить насосы в затопленном доме, и его ударило током.