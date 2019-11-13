На первые поезда в Крым продано более 17 тысяч билетов
Меньше чем за неделю по всей России были раскуплены билеты на новый железнодорожный маршрут из Москвы и Санкт-Петербурга в Севастополь и Симферополь и обратно.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Инфоцентр Крымский мост
Свыше 17 тысяч железнодорожных билетов были проданы в России на первые поезда из Москвы и Санкт-Петербурга, которые проследуют по Крымскому мосту в Севастополь и Симферополь и обратно, рассказали в дирекции «Крымской железной дороги».
Современный двухэтажный состав отправится из Санкт-Петербурга в Севастополь 23 декабря, жители Москвы опробуют новый маршрут в Симферополь 24 декабря.
Билеты еще можно приобрести как в кассах на вокзале, так и с помощью мобильного приложения.
В первый день продажи пассажиры купили 3,4 тысячи билетов.