На первые поезда в Крым продано более 17 тысяч билетов

Свыше 17 тысяч железнодорожных билетов были проданы в России на первые поезда из Москвы и Санкт-Петербурга, которые проследуют по Крымскому мосту в Севастополь и Симферополь и обратно, рассказали в дирекции «Крымской железной дороги».

Современный двухэтажный состав отправится из Санкт-Петербурга в Севастополь 23 декабря, жители Москвы опробуют новый маршрут в Симферополь 24 декабря.

Билеты еще можно приобрести как в кассах на вокзале, так и с помощью мобильного приложения.

В первый день продажи пассажиры купили 3,4 тысячи билетов.