В «Артеке» умерла 15-летняя девочка

15-летняя девочка скончалась в крымском лагере «Артек» в ночь с 12 на 13 ноября. По факту смерти управлением СК по Республике Крым возбуждено уголовное дело.

«Предварительно установлено, что вчера вечером школьница легла спать и сегодня утром была обнаружена мертвой», - сообщается в заявлении ведомства.

Для установления причины смерти школьницы назначены судебно-медицинские экспертизы. На данный момент на месте трагедии работают следователи и криминалисты.

Во главе с исполняющим обязанности руководителя ведомства Владимиром Терентьевым сотрудники опрашивают воспитанников и сотрудников международного детского центра.