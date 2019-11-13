В Екатеринбурге из-за снегопада произошло более 30 аварий: кадры с места

Утром 13 ноября Екатеринбург встал в пробках из-за мощного снегопада, который продолжался всю ночь.

«Сегодня утором Екатеринбург встал в 9-балльной пробке всему виной выпавший ночью снег. Водители не справляются с управлением, в результате чего только в час пик произошло больше 30 дорожно-транспортных происшествий. Сейчас снег начинает подтаивать, а уже ночью обещают -10 градусов, так что на утро гололедицы не избежать», - рассказал корреспондент «Звезды» Дмитрий Изгагин.

Некоторые автомобили приходилось вытаскивать с помощью специальной техники. Один из автомобилистов рассказал, что оказались парализованы даже те улицы, на которых раньше никогда не наблюдалось пробок.

Метеорологи рассказали, что осадки в Екатеринбурге будет идти еще минимум неделю, периодически снег будет сменяться дождем.