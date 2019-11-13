К Верховной раде принесли мертвую свинью в гробу: видео

В Киеве аграрии, которые выступают против снятия моратория на продажу земли, принесли к зданию украинской Рады мертвую свинью.

Как сообщает телеканал «112 Украина», активисты собираются захоронить тело животного в центре города на площади Конституции.

Аграрии объяснили, что если снимут мораторий, то им придется вырезать свой скот для того, чтобы собрать денежные средства и конкурировать с крупными агрохолдингами. По словам заместителя главы Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, холдингам не интересна жизнь селян, им нужен только заработок.

«А нам нужно, чтобы люди жили, процветало село, строились сады, школы, чтобы молодые семьи оставались на Украине», - отметил Марчук.

С 2001 года на Украине действует мораторий на продажу земли. МВФ ждет, когда Киев примет земельную реформу, которую украинские власти затягивают уже на протяжении нескольких лет.

Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины представило проект реформ, по которому земельный рынок должен открыться в октябре следующего года. Несмотря на заверения лидера страны Владимира Зеленского, что право приобретать землю получат только украинские компании и граждане, а вопрос о возможности продажи иностранцам будет вынесен на референдум, на Украине начались акции протеста.