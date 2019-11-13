Названы 5 показателей здорового образа жизни

Главный внештатный специалист Минздрава России пo терапии и общей практике Оксана Драпкина заявила, что полный отказ от курения и употребление овощей и фруктов в достаточных количествах являются одними из пяти основных показателей здорового образа жизни.

Эксперты Минздрава совместно с доктором медицинских наук, профессором Светланой Шальновой смогли вывести с помощью математики пять главных показателей, составляющих здоровый образ жизни, сообщает ТАСС.

На первом месте оказался полный отказ от курения, на втором - правильное питание, а именно употребление овощей и фруктов.

«В России это проблема, мы недоедаем овощей и фруктов - нужно 400 грамм овощей и фруктов в день», - добавила Драпкина.

Также не стоит злоупотреблять использованием соли - не более 5 граммов в день и забывать о физических нагрузках.

Замыкает пятерку показателей ЗОЖ контроль распития спиртных напитков.