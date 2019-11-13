СМИ: ФСБ задержала руководство ростовского главка ФСИН

ФСБ задержали 57-летнего начальника Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области Муслима Даххаева и его заместителей. Они обвиняются в разглашении сведений, представляющих государственную тайну.

По словам замглавы ФСИН Валерия Максименко, задержанных также обвиняют в коррупции.

«Можно прогнозировать, что им будут предъявлены статьи (УК РФ), связанные с коррупцией», - сказал замглавы ведомства, сообщает «Интерфакс».

Агентство, ссылаясь на источники, рассказывает о предшествующих аресту обысках руководителя ростовского главка ФСИН. Операцию по задержанию проводили ФСБ и управление собственной безопасности ФСИН.

Максименко заявил, что сейчас «ведутся следственные действия», по результатам которых будут выдвинуты обвинения, приняты решения о задержании и аресте.