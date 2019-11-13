Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Основателя Цирка Дю Солей задержали за выращивание марихуаны

Ирина Егорова
12:09 13.11.2019
Ги Лалиберте выращивал наркотики на своем острове в южной части Тихого океана.
Основателя Цирка Дю Солей задержали за выращивание марихуаны
© Фото: ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Во Франции задержали основателя Цирка Дю Солей Ги Лалиберте за выращивание марихуанны на собственном острове Нукутепипи в Тихом океане. На своей мини-ферме он выращивал марихуанну в специальном контейнере, который закрывал на ключ.

По информации ТАСС, его компания Lune Rouge заявила, что Лалиберте выращивал каннабис в «личных» и, более того, «медицинских» целях. Сам мужчина отвергает любые слухи о причастности к обороту наркотиков.

Канадский миллионер был арестован по подозрению в распространении наркотиков, когда сошел с борта своего самолета во Французской Полинезии. На след мужчины вышли после того, как с наркотиками задержали знакомого, который «сдал» своего друга. В его телефоне, к тому же, нашли фотографии мини-плантации марихуанны.

На данный момент выясняется, выращивал ли мужчина марихуану только для себя или это был способ дополнительного заработка для миллионера, передает агентство France-Presse.

60-летний миллионер основал Цирк Дю Солей в 1984 году. В 2015 году он продал большую 90 процентов акций компании.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата13.11.2019, 10:18
Последствия разрушительного наводнения в Венеции: утонул почти весь город
Дата13.11.2019, 11:29
Военные впервые испытали новейшую технику РХБЗ при обработке «Ярсов»
Дата10.11.2019, 19:27
ЦСКА одержал волевую победу над «Сочи»
Дата12.11.2019, 12:20
Участники фестиваля творчества воинов «Катюша» устроили красочное шоу
Дата12.11.2019, 13:28
Экипаж МРК «Ингушетия» испытал ракетный комплекс «Калибр» в Черном море
Дата12.11.2019, 02:27
«Калашников» впервые показал самый ранний из сохранившихся АК-47
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
13:17 В стране и мире
Видео
В Екатеринбурге из-за снегопада произошло более 30 аварий: кадры с места
13:10 В стране и мире
В «Артеке» умерла 15-летняя девочка
12:43 Армия
Видео
«Армия-2020» и Армейские международные игры будут проводиться одновременно
12:39 В стране и мире
Защита Соколова прокомментировала данные об избиении другой студентки СПбГУ
12:39 Мнение
мнение
«Наемничество в благородной форме»: кто и зачем сохраняет тербаты на Украине
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Ожившая история: кадры испытаний восстановленного Т-34 на сложной трассе
Видео
Пассажиры вступились за инвалида перед полицейским в метро Москвы
Два вида подсолнечного масла попали в черный список Росконтроля
Видео
Панин привязал дочь к батарее, но ему никто не поверил
Названа смертельная доза водки
Названы плохие привычки в еде, из-за которых толстеют
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.