Основателя Цирка Дю Солей задержали за выращивание марихуаны

Во Франции задержали основателя Цирка Дю Солей Ги Лалиберте за выращивание марихуанны на собственном острове Нукутепипи в Тихом океане. На своей мини-ферме он выращивал марихуанну в специальном контейнере, который закрывал на ключ.

По информации ТАСС, его компания Lune Rouge заявила, что Лалиберте выращивал каннабис в «личных» и, более того, «медицинских» целях. Сам мужчина отвергает любые слухи о причастности к обороту наркотиков.

Канадский миллионер был арестован по подозрению в распространении наркотиков, когда сошел с борта своего самолета во Французской Полинезии. На след мужчины вышли после того, как с наркотиками задержали знакомого, который «сдал» своего друга. В его телефоне, к тому же, нашли фотографии мини-плантации марихуанны.

На данный момент выясняется, выращивал ли мужчина марихуану только для себя или это был способ дополнительного заработка для миллионера, передает агентство France-Presse.

60-летний миллионер основал Цирк Дю Солей в 1984 году. В 2015 году он продал большую 90 процентов акций компании.