Больничные выплаты поднимут до 2300 рублей в день

Фонд социального страхования (ФСС) с 1 января 2020 года увеличит размеры ежедневных выплат пособия по временной нетрудоспособности до 2301,36 рублей.

«Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности за день увеличится с 2150,68 рублей в 2019 году до 2301,37 рублей в 2020 году», - сообщили «Звезде» в ФСС.

В организации также добавили, что единовременное пособие при рождении ребенка будет выплачиваться в фиксированном размере до следующей индексации и составляет 17 479, 73 рублей, а единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинские организации на ранних сроках беременности - 655, 49 рублей.

Ранее сообщалось, что максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет составит 27 984, 66 рублей.