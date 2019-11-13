Защита Соколова прокомментировала данные об избиении другой студентки СПбГУ

Защита историка и доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в жестоком убийстве студентки, опровергла информацию о прошлых случаях избиения другой студентки. Адвокат Александр Почуев назвал такое сообщение «клеветой».

«Данную публикацию, если таковая действительно имеет место, защита считает клеветой и анонимным пасквилем научных оппонентов с целью дискредитации научных достижений доцента Соколова», - заявил адвокат Соколова РИА Новости.

Речь идет о публикации «Московского комсомольца», на которые ссылались многие СМИ. В майском номере газеты 2018 года был опубликован рассказ студентки СПбГУ о жестоком избиении. Сообщалось, что девушка обращалась с заявлением в полицию, но сотрудники правоохранительных органов его не приняли.

По поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина ведомство проверит информацию о других случаях противоправного поведения Соколова.