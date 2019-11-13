Ученые рассказали о смертельной опасности позднего ужина

Поздний ужин способен нанести вред не только фигуре, но и сердцу. Об этом заявили ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке.

Специалисты провели эксперимент, в котором приняли участие 112 женщин. Эксперты оценили работу сердца каждой из участниц эксперимента. Женщины вели пищевой дневник в течение недели и через год они предоставили подробный отчет о своем питании.

Оказалось, что у тех, кто потреблял большую часть ежедневных калорий после 18.00, наблюдалось ухудшение в работе сердца. У таких женщин было более высокое давление, больший индекс массы тела и худший уровень сахара в крови, чем у других участниц эксперимента.

Как заявила один из авторов исследования Эвелина Грейвер, организм не может справиться с последствиями обильных ужинов, потому как потребляемые калории на энергию не расходуются, сообщает MedicalXpress.