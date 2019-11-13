Страшное столкновение поездов в Индии попало на видео

На юге Индии в городе Хайдарабад произошло страшное столкновение пригородной электрички и междугороднего экспресса из Карнула. Кадры момента аварии были опубликованы в Twitter.

На них отчетливо видно, как составы мчатся навстречу друг другу на высокой скорости, из-за чего при ударе лоб в лоб один из поездов сошел с рельсов, завалившись набок.

В результате столкновения два человека погибли, 12 получили ранения, сообщает газета Hindustan Times.

На данный момент о причинах трагедии не сообщается.

Местные власти уже объявили размер гарантированной денежной компенсации пострадавшим.