Эксперты назвали самые вредные закуски к пиву

Какой закуской не стоит заедать пиво и какие продукты больше всего подходят к пенному напитку, рассказали шеф-повар Дмитрий Табаков и диетолог Елена Соломатина.

По словам Табакова, в ресторанах к пиву обычно подают морепродукты и креветки-гриль. Он отметил, что в качестве закуски великолепны раки. В приготовлении раков главное - бульон.

«Я варю их с добавлением большого количества укропа, кладу чеснок и другие специи. Бульон должен быть "пересолен", чтобы мясо раков обрело нужный вкус», - рассказал «Вечерней Москве» шеф-повар.

Табаков также рассказал, что под пиво низового брожения - лагер - хорошо подходит жареный осьминог, а также жареные кальмары и креветки. Кроме того, к пенному напитку отлично подходит курица.

Врач Елена Соломатина, в свою очередь, добавила, что закуски к пиву в целом вредны для организма. Самым вредным снеком она назвала чипсы.

«Чипсы - удар по желудку, поджелудочной железе, сердечнососудистой системе», - отметила диетолог.

Также она рассказала, что трансжиры, которые входят в состав этого продукта, встраиваются в мембраны клеток и нарушают их естественную работу.

«В сочетании с пивом чипсы - это вообще ужасно. Это колоссальный вред организму! Пиво срабатывает как “усилитель” воздействия всего перечисленного, страдает печень, сосуды, нервная система, головной мозг», - сообщила Соломатина.

Также она напомнила, что соль, которая содержится в закусках, задерживает жидкость в организме, сахар разрушает мелкие сосуды, в том числе головного мозга, и это приводит к раннему слабоумию.

Менее вредными закусками врач назвала несоленые морепродукты. Она добавила, что раки, креветки, кальмары и рыба насыщены белком, микро- и макроэлементами. К этой же категории врач отнесла крылышки, если их не пережаривать и не сильно солить.

«Лучше специи, чем соль! Лучше приготовить к курице соус самостоятельно. Используйте томатную пасту, максимум самой разнообразной зелени, добавьте чеснок и перец! Получится вкусно и полезно», - посоветовала диетолог.

По словам Соломатиной, большая порция ликопина, которая содержится в таком соусе, частично компенсирует вред от пива и закуски.