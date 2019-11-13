Пособие по уходу за ребенком поднимут до 322 тысяч

Максимальный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет в 2020 году вырастет до 322 тысяч рублей за весь период декретного отпуска.

«Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска с 01 января 2020 составит 322 190,40 рубля», - сообщили «Звезде» в фонде социального страхования.

Ежемесячная выплата по уходу за ребенком за полный календарный месяц составит 27 984, 66 рублей.

В ФСС пояснили, что для исчисления размера выплат берется заработная плата за два предшествующих года, но не выше предельной базы.



По данным за 2018 и 2019 годы предельные базы для начисления страховых взносов в Фонд составили 815 тысяч и 865 тысяч рублей, что позволяет увеличить максимальный размер пособий как по беременности и родам, так и по уходу за ребенком.

На сегодняшний день максимальный размер такого пособия составляет 301 095,20 рублей.