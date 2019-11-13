Экстрадированному в США россиянину Буркову грозит до 80 лет тюрьмы

Власти США обвиняют экстрадированного из Израиля гражданина РФ Алексея Буркова в мошенничестве, сговоре, краже личных данных и отмывании денег. Ему грозит до 80 лет тюрьмы.

«Бурков обвиняется в электронном мошенничестве, мошенничестве с устройствами доступа к данным, сговоре с целью совершения мошеннических действий, взломе компьютерных систем, хищении персональных данных и отмывании денег», - говорится в сообщении Министерства юстиций США.

Однако в ведомстве отметили, что реальные приговоры за федеральные преступления часто оказываются меньше максимального наказания, предусмотренного законом.

В США подозревают Буркова в управлении сайтом Cardplanet, на котором выставляли на продажу номера украденных банковских карт, часть которых принадлежала американцам. В обвинительном заключении говорится, что Бурков продал 150 тысяч номеров стоимостью от 2,6 до 60 долларов за штуку. Общая сумма мошеннических действий, произведенных с помощью кредиток, составила более 20 миллионов долларов, пишет РИА Новости.