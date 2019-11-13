ФСБ изъяла наркотики на 650 миллионов рублей из интернет-магазина

ФСБ ликвидировала крупнейший подпольный интернет-магазин по сбыту наркотиков. Сотрудниками службы было изъято 440 килограммов различных наркотических средств на сумму 650 миллионов рублей.

Операция по обыску и изъятию проводилась в 11 регионах страны: в Тверской, Воронежской, Московской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Саратовской, Тюменской, Томской и Челябинской областях.

«При их перевозке и сбыте задержаны с поличным семь сотрудников одного из крупнейших нелегальных интернет-магазинов», - передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей.

Сотрудники нелегального интернет-магазина выполняли роль курьеров и доставляли наркотики в крупные города России. По информации ЦОС, двое задержанных осуществляли доставку особо крупных партий – от 150 до 300 килограммов. Остальные сбывали наркотики оптом от 3 до 50 килограммов.

Все правонарушители задержаны, сейчас они находятся под следствием. Против них возбуждены уголовные дела по статье «Незаконное производство, сбыт и пересылка наркотических средств».