Зимой в Москве поставят десятки катков и горок

В новом зимнем сезоне в центральной части Москвы будут работать более 90 катков - 17 с искусственным покрытием и 75 с естественным, сообщили в пресс-службе префектуры Центрального административного округа столицы.



По традиции, на Красной площади будет функционировать «Гум-Каток».

На территории Чистых и Патриарших прудов с развитой сопутствующей инфраструктурой организуют катки с естественным льдом, в Мещанском, Тверском районах и Хамовниках к посещению будут доступны 3 коммерческих катка.

Около 50 мероприятий спортивного и культурно-развлекательного характера вместе с досуговыми клубами будет организовано на дворовых катках.

Помимо этого, в парках, на дворовых и школьных территориях планируют организовать работу 33 горок, а также 4 лыжных прогулочных маршрутов.

Всего в центральном округе столицы откроются 128 площадок для занятий сезонными спортивными играми и 18 пунктов проката, уточняет пресс-служба.