Ученые показали катастрофическое таяние последнего ледяного убежища: видео

Американский географический союз опубликовал ролик, на котором видно, как изменялась площадь ледяного покрова Арктики с 1984 по 2018 годы. За 35 лет она уменьшилась более чем на 33%. Отмечается, что самый старый и толстый лед Арктики сокращается в два раза быстрее, чем на остальной территории Северного Ледовитого океана.

По словам ученых, осталось лишь два участка, где ледовая зона не подвергается таянию круглый год. Это участок к северу от Гренландии и полоса в 1300 километрах к западу вдоль северных островов Канады.

Исследователи называют эти регионы «последней ледяной зоной» Земли. В них толщина льда достигает четырех метров. Однако в настоящее время выяснилось, что ледовый слой в них тает в два раза быстрее, чем в других зонах в Северном Ледовитом океане. Данные области могут стать последними «гетто» многих северных животных, для них морской лед жизненно необходим. Например, для моржей, белых медведей и моржей, сообщает Science.

Более страшный прогноз ученых - эффект «скрытой теплоты», который уже в полную мощь угрожает земному климату.

Чтобы растаял лед в воде, нужно почти в 80 раз больше энергии, чем для нагрева воды на один градус. Как только лед растопится и станет жидкой водой, которая будет нагреваться в 80 раз быстрее. И начнется резкий нагрев Северного Ледовитого океана, со всеми вытекающими из этого последствиями, сообщает «Российская газета».