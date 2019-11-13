Тувинец записал этнокавер песни Linkin Park «Numb» с горловым пением: видео
Житель Тувы Александр Куулар записал этнический кавер композиции группы Linkin Park «Numb». В своей версии песни он использовал национальный инструмент варган, а в припеве - горловое пение.
Куулар рассказал, что композиции американского коллектива его всегда вдохновляли. Своей работой музыкант решил привнести в известный трек новую энергетику.
«Мой кавер - это дань уважения группе. Песня “Numb“ сама по себе очень мощная, и, используя горловое пение, я лишь пытался внести другой окрас, добавить новую энергетику к этой песне», - приводит слова Куулара сайт «Комсомольской правды».
Видео, опубликованное на YouTube, меньше чем за неделю собрало более 45 тысяч просмотров и множество комментариев, среди которых большинство на английском языке.
Vandal King: «Чувак! Ты удивительный. Честер Беннингтон бы гордился».
Vova Corn: «Очень круто и завораживающе! Молодец!».
DeadlyDayWar: «25 раз уже переслушиваю! Это просто шедевр с большой буквы! Ты поднял горловое пение на новый уровень!».