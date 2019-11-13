СМИ: Трамп предложил Эрдогану сделку на 100 миллиардов долларов

Президент США Дональд Трамп предложил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану торговое соглашение с выгодными для Анкары условиями. По данным газеты Washington Post американский лидер направил письмо, где сообщил о сделке в размере 100 миллиардов долларов, а также возможную отмену санкций из-за российских зенитных ракетных систем С-400.

По информации издания, президент США желает убедить своего коллегу отказаться от купленных у России ЗРК С-400. С их помощью Турция может получить доступ к системам коммуникации и защиты американских истребителей F-35, которые Анкара сможет создавать.

В прошлом месяце палата представителей конгресса США поддержала введение санкций в отношении Турции из-за военной операции в отношении «сирийских курдских союзников».

Накануне Эрдоган прибыл в Белый дом с официальным визитом для разговора с Трампом «один на один». По информации WP, на этой встрече у коллег будет возможность решить двусторонние проблемы.

Поставки С-400 в Турцию осуществляются после подписанного в сентябре 2017 года контракта. Несколько самолетов с российскими ЗРК уже прибыли в Анкару. Завершить доставку планируется в апреле 2020 года.