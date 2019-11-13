Последствия разрушительного наводнения в Венеции: утонул почти весь город

Рекордные затяжные ливни привели к тому, что практически вся Венеция оказалась затоплена. По последним данным, под воду ушло примерно 70% территории города.

В числе прочих затопило и знаменитую площадь Сан-Марко - одно из любимых туристических мест в Венеции.

Как сообщает Ruptly, уровень воды в городе достиг 187 сантиметров - это рекордное значение с 1966 года.

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Мэр Венеции Луиджи Бруньяро назвал происходящее настоящей катастрофой. Жителям города власти рекомендовали по возможности не покидать свои дома.