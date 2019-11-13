Названа неожиданная польза икоты

Икота крайне важна для развития младенцев, выяснили ученые.

Дело в том, что она запускает определенные сигналы в мозг, благодаря чему ребенок учится спокойно дышать. Так, икота помогает регулировать дыхание и управлять диафрагмой.

Для подтверждения теории британские ученые изучили данные младенцев от 30 до 42 недель. Они обнаружили, что икота всегда связана с возникновением нейронных волн в мозгу. Результаты исследования опубликованы в журнале Clinical Neurophysiology.

Тем не менее, польза икоты для людей взрослого возраста остается под вопросом.