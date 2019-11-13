Путин присвоил космонавту Прокопьеву звание Героя России
Кроме того, президент присвоил Прокопьеву почетное звание «летчик-космонавт Российской Федерации».
© Фото: Roscosmos, Twitter.com, Globallookpress
Президент России Владимир Путин присвоил космонавту-испытателю Сергею Прокопьеву звание Героя России. Указ был опубликован на портале правовых актов.
«За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, присвоить звание Героя РФ Прокопьеву Сергею Валерьевичу», - говорится в тексте указа.
Кроме того, президент присвоил Прокопьеву почетное звание «летчик-космонавт Российской Федерации».