Погоня со стрельбой: скорую помощь угнали под Нижним Новгородом
Полицейские открыли огонь по колесам, так как водитель угнанного автомобиля не останавливался.
© Видео: МВД РФ © Фото: МВД России
В Нижегородской области злоумышленники угнали автомобиль скорой помощи.
Инцидент произошел в поселке Большое Марашкино. В погоню за транспортным средством направились полицейские, которые потребовали от водителя угнанного автомобиля остановиться. Однако тот лишь прибавил скорость и попытался увеличить отрыв от машины правоохранителей, периодически выезжая на встречную полосу и игнорируя светофоры.
«Сотрудники правоохранительных органов, убедившись в отсутствии других машин, произвели предупредительные выстрелы в воздух, а затем прицельные – по колесам автомобиля», - рассказали в пресс-службе МВД.
После этого транспортное средство остановилось. Двое мужчин, находившихся в авто, были задержаны. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.