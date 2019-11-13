Погоня со стрельбой: скорую помощь угнали под Нижним Новгородом

В Нижегородской области злоумышленники угнали автомобиль скорой помощи.

Инцидент произошел в поселке Большое Марашкино. В погоню за транспортным средством направились полицейские, которые потребовали от водителя угнанного автомобиля остановиться. Однако тот лишь прибавил скорость и попытался увеличить отрыв от машины правоохранителей, периодически выезжая на встречную полосу и игнорируя светофоры.

«Сотрудники правоохранительных органов, убедившись в отсутствии других машин, произвели предупредительные выстрелы в воздух, а затем прицельные – по колесам автомобиля», - рассказали в пресс-службе МВД.

После этого транспортное средство остановилось. Двое мужчин, находившихся в авто, были задержаны. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.