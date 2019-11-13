Постпредство РФ раскритиковало возбуждение на Украине дела против Соловьева

Возбуждение уголовного дела на Украине против российского телеведущего Владимира Соловьева указывает на то, что Киев собирается увеличивать давление на СМИ, говорится в заявлении постпредства России при ОБСЕ.

Ранее выяснилось, что СБУ завела против телеведущего два дела по статье «посягательство на территориальную целостность Украины».

В сообщении российского постпредства в Twitter утверждается, что открытие уголовного дела говорит о желании Украины специально увеличивать прямые риски для безопасности СМИ.

Это далеко не первый случай оказания давления на журналистов на Украине. Например, в 2015 году в Киеве убили Олеся Бузина, еще через некоторое время взорвался автомобиль Павла Шеремета – эти случаи до сих пор не раскрыты. Ряд журналистов не пускали на Украину для освещения тех или иных вопросов, многих задерживали и арестовывали на территории страны. По данным украинского МВД, только за этот год зафиксировано 158 преступлений против журналистов.