Жених-альфонс из Ростова-на-Дону выманил у жертв несколько миллионов рублей

В Ростове-на-Дону сотрудниками полиции был задержан мужчина, который обманом на протяжении года получил от девушки деньги на общую сумму в размере 6 миллионов рублей.

Знакомство с жительницей Ростова-на-Дону произошло в социальных сетях, где в ходе общения он сообщил ей, что является руководителем строительной компании и отцом-одиночкой. Через некоторое время мужчина предложил девушке выйти за него замуж, на что получил положительный ответ.

«Фигурант убедил потерпевшую продать квартиру, а на вырученные деньги построить их общий дом. В подтверждение серьезности своих намерений он привозил женщину на строящийся объект, который не принадлежал ему». – сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

На данный момент сотрудниками правоохранительных органов возбуждено уголовное дело по статье мошенничество в особо крупном размере. Подозреваемый заключен под стражу.

Также его подозревают в совершении еще трех подобных преступлений.