Данные клиентов ВТБ попали в Сеть на продажу

Банк ВТБ, который является вторым по величине активов банком страны, заявил об утечке данных своих клиентов. Как передает газета «Известия» данные пяти тысяч вкладчиков банка появились в Сети и были выставлены на продажу. Информация раскрывала не только ФИО клиента, но и домашний адрес, телефон, индекс, сумму вклада, электронную почту. На черном рынке по десять тысяч рублей продавали первые три тысячи строчек, они предоставлялись как бы из «первых рук». Остальные две тысячи– по шесть тысяч за позицию.

В ВТБ сказали, что информация является не актуальной, датируется за 2016 год, поэтому безопасности потребителей ничего не угрожает, доступ к счетам невозможен.

Сумма вкладов, которые появились в Сети начинается от одного миллиона рублей.

«Это похоже на базу VIP-клиентов. Информация могла утечь из компании-партнера, которая обслуживает VIP-клиентов ВТБ, например, обеспечивает трансфер из аэропорта», - считает руководитель аналитического центра компании по кибербезопасности Zecurion Владимир Ульянов.

По его словам, информации из этой базы более чем достаточно для мошенников: есть несколько номеров телефонов, по которым можно дозвониться до потенциальной жертвы, с помощью домашнего адреса можно понять, в каком отделении был открыт вклад, а сумма депозита говорит о финансовой обеспеченности его владельца.

Банк принес клиентам свои извинения и уверил, что безопасности счетов ничего не угрожает. Информация не содержит пин-кодов или CVV, так что угрозы прямой кражи денег со счетов клиентов нет.

Информация об утечке данных клиентов ВТБ впервые оказалась в публичном доступе. До этого в Сеть попадала информация о вкладчиках таких банков как «Сбербанк» и «Альфа банк».