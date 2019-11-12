Министр обороны Боливии подал в отставку

Министр обороны Боливии Хавьер Савалета подал в отставку из-за нарастающих протестов в стране. Видеообращение было опубликовано на странице ведомства в Twitter.

Савалета сообщил в обращении, что он и экс-президент страны Эво Моралес никогда не отдавали приказ поднять оружие против своего народа и никогда не отдадут.

«Если теперь военные используют оружие против народа, ответственность за это будет лежать на тех, кто принял это решение», - передает ТАСС слова экс-министра.

Накануне в связи с массовыми протестами в Боливии свой пост покинули президент Эво Моралес и вице-президент Альваро Гарсиа Линера.