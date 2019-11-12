В России предложили сократить срок эксплуатации шипованной резины

Специалисты государственной компании «Автодор» предложили сократить срок использования шипованных шин и ввести штрафы за несоблюдение данного условия.

Данная мера поможет уменьшить износ дорожного покрытия, считают специалисты компании. По информации «Автодора», 90% ущерба дорожные покрытия получают в зимний период. Чтобы не изнашивать дороги и поспособствовать сохранению их качества, эксперты компании предложили сократить срок эксплуатации зимней шипованной резины. Согласно действующим стандартам, «шипы» можно использовать в течение 273 дней (с сентября по май). Специалисты предлагают сократить период до 188 дней. К тому же планируется ограничить скорость движения зимой до 80 км/ч.

В случае эксплуатации шипованной резины вне установленного периода автовладельцев будут штрафовать.

«На законодательном уровне Российской Федерации не закреплен разрешенный период эксплуатации шипованных шин в зависимости от климатических поясов, а также не определены штрафы за его нарушение», - передает RT.

Для разных регионов планируется установить индивидуальные нормы, учитывая местные климатические условия.

Новые административные штрафы и ограничения позволят сохранить значительные средства, которые выделяются на ремонт дорог.