На Сахалине из-за гололедицы парализовано движение на трассе
Полиции пришлось перекрыть полсотни километров оживленной дороги. Движение закрыто для всех видов транспорта.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
На Сахалине из-за сильнейшей гололедицы сотрудникам полиции пришлось перекрыть полсотни километров оживленной трассы.
В результате природной аномалии в кюветах оказались перевернутые большегрузы и было заблокировано движение автобусов.
Особо трудная ситуация сложилась в районе поселка Восход, где образовалась многокилометровая пробка. Пассажиров, попавших в ледовую ловушку, размещают в близлежащих районах.
Водители помогают дорожным службам разбрасывать по трассе щебень и песок.
Ситуацию обещают исправить через несколько часов.