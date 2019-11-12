«Маловато будет»: каждая пятая заправка в России не доливает топлива

По итогам проверок АЗС в России в 2019 году недолив топлива был обнаружен почти в 20% случаев, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Есть вопросы, по его словам, и к качеству бензина.

«Что касается борьбы с недоливом топлива, то сейчас недолив на АЗС проверяется Росстандартом при проведении плановых и внеплановых проверок в присутствии представителей АЗС. Тем не менее, даже в таких условиях, когда АЗС имеют возможность подготовиться к проверке, в этом году недолив обнаружили почти в 20% случаев», - рассказал Мантуров РИА Новости.

Для снижения показателя, в Минпроме подготовили законопроект, согласно которому, нарушителей будут штрафовать. Один процент от годовой суммы будут взымать с автозаправок, но не менее 500 тысяч рублей. При повторном нарушении – три процента, но не менее двух миллионов рублей.

Сейчас документ внесен в правительство. Бороться планируют не только «рублем», продуманы и другие меры противодействия. Например, отпуск топлива на АЗС будут проверять «тайные покупатели», планируется изменить топливораздаточное оборудование.

«Сегодня недобросовестные продавцы топлива используют различные современные приспособления и вредоносное программное обеспечение, позволяющие обманывать расходомер. Эту проблему должен решить новый стандарт на топливораздаточное оборудование. Его утверждение планируется в первом полугодии 2020 года», - сказал министр.

Есть нарекания и по качеству бензина. Проверка почти тысячи АЗС показала, что в девяти процентах случаев топливо не соответствовало нормам, а покупатели попросту заправлялись суррогатом, маловязким топливом, не предназначенным для автомобильной техники.