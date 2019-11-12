На автостоянке в Подмосковье сгорели более 10 машин

На автостоянке в Московской области сгорели более десяти машин. Пожар возник ночью 12 ноября в Раменском районе в поселке Дружба.

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Пламя распространилось на 200 квадратных метров. После звонка о возгорании, пожарные прибыли на место через 25 минут. Менее чем за час пожар удалось потушить.

«В результате повреждено более десяти автомобилей. Сейчас пожар уже ликвидирован», - сообщили в МЧС.

О причинах пожара на парковке на данный момент неизвестно, они устанавливаются.