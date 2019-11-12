«Повысим градус»: производители предложили сделать пиво крепче
Производители пива предложили снять ограничения крепости для пивных напитков из технического регламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Согласно нынешнему законодательству, пивом считается напиток, крепость которого не превышает семь градусов.
В Союзе производителей алкогольной продукции назвали это ограничение препятствием для ввоза в Россию продукции, процент которой выше. Ведь на международном рынке существуют более крепкие сорта пива, но так как они не вписаны в законодательство, их продажа на территории РФ невозможна.
Возможные изменения уже обсуждались на рабочей группе в Минфине и с Росалкогольрегулированием. Речь идет о множестве сортов крафтового пива.
«В нашем международном портфеле есть сорта, которые не могут присутствовать на российском рынке из-за этого ограничения. К таким сортам относится большое количество наименований крепкого бельгийского пива, а также сложный крафт. Они по составу в России попадают в категорию "пивные напитки", однако их крепость выше 7%», - рассказал «Известиям» Ораз Дурдыев, директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes.
Также производители обсудили возможность изготовления пивных напитков, которые крепче ныне существующих.
Однако многие эксперты говорят о том, что пивные напитки не пользуются большой популярностью в стране. Поэтому пока сложно сказать, будет ли у покупателей интерес к новым, более крепким сортам, если они появятся.