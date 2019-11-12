Экс-президент США Джимми Картер госпитализирован
У 95-летнего политика поднялось внутричерепное давление, которое вызвано кровотечением из-за недавнего падения.
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Бывший президент Соединенных Штатов Джимми Картер был госпитализирован в штате Джорджия в университетскую больницу Эмори для проведения процедуры по снижению внутричерепного давления.
«Бывший президент США Джимми Картер был госпитализирован этим вечером в университетскую больницу Эмори для процедуры по снижению давления на его мозг, вызванного кровотечением из-за недавнего падения», - сообщается на сайте президентского Центра Картера.
Весной 2019 года 95-летний бывший политик попадал в больницу с переломом таза, в октябре - с переломом шейки бедра.