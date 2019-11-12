Два пассажирских поезда столкнулись в Бангладеш: сотни раненых

Два пассажирских поезда столкнулись в Бангладеш. На данный момент выясняются обстоятельства происшествия и количество погибших и пострадавших. Официально сообщается о семи жертвах и сотне раненых.

По информации местного издания «Kaler kantho» три человека погибли на месте, четверо пострадавших скончались в больнице. Количество жертв может возрасти, так как под обломками до сих пор находятся люди.

Министр железных дорог, скорая помощь, полиция и следственная группа находятся на месте катастрофы.

Поезд и междугородний экспресс столкнулись 12 ноября. Авария произошла примерно в 50 километрах северо-восточнее столицы страны города Дакка.