В Приморье парапланерист упал со 120-метровой высоты: видео

На острове Русский в районе мыса Вятлина парапланерист упал с высоты 120 метров. Видео с места происшествия удалось сделать напарникам мужчины. Оно было опубликовано в сети Instagram.

На кадрах отчетливо видно, как парапланерист совершает полет, но вдруг его начинает закручивать ветром и пилот теряет высоту, падая в сторону скалы.

По данным очевидцев, он получил лишь небольшие ушибы и ссадины, передает РИА «Восток-Медиа».