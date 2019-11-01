В МИД РФ ответили НАТО на призыв передать контроль над Крымом Киеву

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает бессмысленным заявление Североатлантического альянса о передаче контроля над полуостровом Крым Украине.

«Подобные заявления - это просто сотрясание воздуха. Позиция России и реальность всем хорошо известны», - цитирует дипломата портал URA.RU.

Также Захарова дополнила, что не видит смысла комментировать каждое требование альянса.

Ранее комиссия НАТО - Украина опубликовала обращение альянса к Москве с призывом вернуть Крым под контроль Украины.

Напомним, Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором 96,77% населения высказались за присоединение к РФ.