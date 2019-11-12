Держался на плаву, думая о семье: дайвер из Приморья два дня провел в открытом море

Аквалангист Павел Ваземиллер выжил после 48 часов проведенных в открытом море.

Два дня назад дайвер-любитель отправился понырять с катера. Он не отплывал далеко от берега, однако погода испортилась, и сильным течением мужчину унесло.

Ваземиллера объявили пропавшим без вести. В его поисках участвовали спасатели и добровольцы на собственных катерах и с квадрокоптерами.

«Это неописуемо, что нам пришлось пережить. Не дай Бог кому-то такое почувствовать», - рассказала жена Павла Татьяна.

© ТРК Звезда

Спас Павла экипаж одного из проходящего мимо кораблей. Пострадавшего подняли из воды и оказали медицинскую помощь.

© ТРК Звезда

Мимо аквалангиста за два дня прошло 12 кораблей, и только 13-й заметил в воде человека. Как передает сайт «Комсомольской правды» слова дайвера, на плаву его держала лишь мысль о жене и двух детях.