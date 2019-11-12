Моралес вылетел в Мексику

Экс-президент Боливии Эво Моралес находится в самолете правительства Мексики. Об этом сообщил глава мексиканского МИД Марсело Эбрард.

«Эво Моралес уже в самолете правительства Мексики, который обеспечит его безопасный перелет в нашу страну», - написал Эбрард в своем Twitter.

Сам Моралес подтвердил эту информацию на своей странице, добавив, что Мексика предоставила ему политическое убежище.

«Братья и сестры, я вылетаю в Мексику. Благодарю за бескорыстие правительство этой братской страны, которое предоставило убежище, чтобы спасти наши жизни», - написал он.

Моралес признал, что ему «больно покидать страну по политическим причинам», но пообещал вскоре вернуться с новыми силами.

Эво Моралес объявил об отставке 10 ноября после затяжных беспорядков в стране, которые начались еще в октябре. Вслед за ним свои посты покинуло все руководство Боливии.

Государственная полиция получила ордер на арест Моралеса, который тот признал незаконным. При этом дом бывшего главы государства уже подвергся разбою - протестующие выбили стекла, разрисовали стены, перевернули мебель и личные вещи Моралеса.