Нефтедобыча в России признана одной из самых дорогих в мире

Нефтяная компания Саудовской Аравии подготовила документ, в котором высчитана стоимость добычи нефти в разных странах.

Этот процесс в России признан одним из самых дорогостоящих. Так, исходя из публикации, средняя цена нефти в стране равна 42 долларам на суше и 44 – на море. Эти показатели более чем в два раза превышают аналогичные данные, касающиеся нефтедобычи в Саудовской Аравии (около 17 долларов за баррель).

Стоит отметить, что на всем Ближнем Востоке себестоимость нефти дешевле, чем в РФ.

Как пишет «РБК», дороже добыча нефти обходится в Казахстане, на суше в США, Анголе, Таиланде, Индии, Китае и Азербайджане.