Первый трейлер «Скуби-Ду!» раскрыл ряд секретов картины

Студия Warner Bros. опубликовала первый трейлер мультфильма Scoob! («Скуби-Ду!»). Полнометражная анимационная картина повествует о знакомстве друзей Шэгги и Скуби, а также о начале их дружбы с юными детективами Фредом, Велмой и Дафной.

В трейлере можно увидеть, как познакомились Шэгги и Скуби-Ду. За несколько часов публикации ролик набрал почти семь миллионов просмотров.

По сюжету нового мультфильма команде предстоит раскрыть самое сложное дело в истории: попытку выпустить в мир собаку-призрака по прозвищу Цербер. Но во время расследования друзья узнают загадочные подробности прошлого и самого Скуби-Ду.

Режиссером картины выступил Тони Червоне, который до этого снял несколько мультфильмов по франшизам «Скуби-Ду!», «Том и Джерри» и «Дак Доджерс».

Премьера новой анимационной картины пройдет 14 мая 2020 года.