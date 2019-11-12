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В МЧС дали советы, как выжить, провалившись под лед

Дарья Михалина
04:56 12.11.2019
В ведомстве перечислили простые правила, которые помогут сохранить жизнь.
В МЧС дали советы, как выжить, провалившись под лед
© Фото: Hennadii Minchenko, ZUMAPRESS.com ,Globallookpress

Выход на лед, толщина которого не достигла 10 сантиметров в пресной воде и 15 - в соленой, опасен для жизни. Об этом предупредили в МЧС РФ.

Как рассказали в ведомстве, толщину поверхности можно определить чисто визуально. Голубой лед обычно достаточно крепок, белый – уже менее прочен, а серый, желтоватый или матово-белые – совсем непрочный.

Спасатели добавляют: не следует выходить на лед в местах быстрого течения, а также около густой растительности. Стоит избегать прогулки по скользкой поверхности вечерами и во время осадков, а также не проверять лед на прочность ударом ноги.

Рыбакам стоит помнить, что собираться большими группами небезопасно. Кроме того, всегда важно иметь при себе спасательное средство.

В случае, если вы провалились под лед, нужно постараться не паниковать и не делать резких движений. Успокоив дыхание, в МЧС посоветовали ухватиться за кромку льдины, лечь на нее грудью, а после поочередно закинуть ноги на глыбу. В таком положении, не вставая, необходимо ползти в направлении, откуда вы пришли.

«Наиболее безопасный вариант - перекаты со спины на живот», - отметили спасатели.

Стоит сказать, что помощь пострадавшему во избежание новых инцидентов должны оказывать не более двух человек.

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