Слоны массово умирают в Африке: страшные кадры из Зимбабве

105 слонов умерли от голода и засухи в Зимбабве за последние три месяца. Погодные условия ставят под угрозу жизнь растений, животных и даже людей в этом регионе.

На кадрах, снятых в национальном парке Хванге, видны трупы взрослых особей и слонят. Их тела истощены, цвет кожи также частично изменен.

Глава управления парков Зимбабве и управления дикой природой Тинаше Фараво уверен, что помимо засухи, причиной трагедии стало перенаселение.

«Проблема, с которой мы сталкиваемся, заключается в перенаселении животных. Этот парк, созданный в 1930-х годах, должен был обслуживать около 15 тысяч слонов, а сейчас мы говорим о более чем 45-50 тысячах животных», - сказал Фараво.

Он отметил, что сотрудники парка занимаются бурением в надежде найти воду, чтобы уменьшить последствия засухи.