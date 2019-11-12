Власти Израиля начали экстрадицию Буркова в США

Власти Израиля приступили к экстрадиции россиянина Алексея Буркова в США.

Его адвокат Михаил Ирони заявил, что это решение окончательное и не подлежит обсуждению. Как напоминает РИА Новости, накануне Верховный суд Израиля отклонил прошение Буркова отменить экстрадицию.

Напомним, россиянина арестовали в декабре 2015 года. Буркова задержали в международном аэропорту им. Бен-Гуриона по запросу США. Его подозревают в киберпреступлениях.