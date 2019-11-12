Власти Израиля начали экстрадицию Буркова в США
Последние четыре года россиянин находился в израильской тюрьме по обвинениям в киберпреступлениях.
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Власти Израиля приступили к экстрадиции россиянина Алексея Буркова в США.
Его адвокат Михаил Ирони заявил, что это решение окончательное и не подлежит обсуждению. Как напоминает РИА Новости, накануне Верховный суд Израиля отклонил прошение Буркова отменить экстрадицию.
Напомним, россиянина арестовали в декабре 2015 года. Буркова задержали в международном аэропорту им. Бен-Гуриона по запросу США. Его подозревают в киберпреступлениях.