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В Сирии запустили крупнейшую ГЭС страны

Павел Ремнев
05:00 12.11.2019
Гидроэлектростанция заработала спустя три года после остановки, но пока ее мощности удалось восстановить только на 10 процентов.
В Сирии запустили крупнейшую ГЭС страны
© Фото: ТРК Звезда

В сирийской Табке после трехлетнего перерыва заработала гидроэлектростанция. В 2017 году прилегающая территория и само сооружение были освобождены от террористов, но только сейчас вся станция перешла полностью под контроль правительственных войск.

Бесперебойная подача электричества - это основа экономики и мирной жизни. Сирийские инженеры надеются, что смогут восстановить ГЭС и запустить вышедшие из строя турбин.

Кругом - оплавленный металл, до сих пор саперы находят мины, которые оставили здесь террористы. Перед отступлением с крупнейшей в Сирии гидроэлектростанции боевики из запрещенного ИГИЛ старались полностью ее разрушить.

К счастью инженерных знаний им явно не хватило - жгли и взрывали в основном второстепенные агрегаты. Но все равно, поддерживать ГЭС в рабочем состоянии сирийским инженерам удается с трудом.

«Из восьми поврежденных гидроагрегатов мы собрали четыре, используя запчасти одних турбин для ремонта других. Больше у нас нет запчастей. То, что можно было купить здесь, у нас в стране, мы купили», - объяснил генеральный директор ГЭС Валад Дарвиш.

Гидроэлекстанцию в Табке строили инженеры из СССР еще полвека назад, так что техника с колоссальным запасом прочности. Только поэтому ГЭС еще функционирует, пусть всего на 10 процентов от своей максимальной мощности,но этого хватает, чтобы обеспечить электроэнергией больницы и школы.

Сирийские инженеры пытаются выжать максимум из оборудования. Но понимают, без помощи из России - не обойтись. Там и необходимые запчасти, и квалифицированные специалисты.

«Российские специалисты выражают готовность оказать помощь в оценке технического состояния и в дальнейшем восстановление ее работоспособности. Это повлечет за собой развитие социальной инфраструктуры, промышленности, увеличение количества рабочих мест, снижение социальной напряженности и возвращение к мирной жизни как Заевфратья, так и страны в целом», - отметил офицер российского Центра по примирению враждующих сторон Владимир Варнавский.

До войны гидроэлектростанция в Табке обеспечивала электричеством значительную часть страны. А благодаря запасам воды в провинции Ракка, процветало сельское хозяйство. Шесть лет здесь хозяйничали террористы. Теперь регион постепенно возвращается к мирной жизни.

«Поля все еще остаются невозделанными, а техника ржавеет. Эти сельхоз угодья расположены в нижнем течении Евфрата. Контроль над гидроэлектростанцией позволит снова запустить здесь систему орошения», - передает с места событий корреспондент «Звезды» Павел Ремнев.

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