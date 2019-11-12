МИД осудил СМИ за намеки на причастность РФ к смерти создателя «Белых касок»

Следствие по делу о гибели одного из создателей «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье еще не началось, но британские СМИ уже по традиции начали озвучивать русофобские высказывания и намекать на причастность Москвы, заявили в МИД РФ.

Напомним, Ле Мезюрье нашли мертвым в саду его дома в Стамбуле. По предварительной версии следствия, он выпал с балкона четвертого этажа. Его жена, находившаяся в квартире в этот момент, рассказала, что мужчина находился под действием снотворного.

После случившегося Ле Мезюрье оказался в центре внимания СМИ Британии. Например, газета Independent разместила статью «Джеймс Ле Мезюрье: британский сооснователь "Белых касок" найден мертвым после обвинений в шпионаже со стороны России». Поводом для такого заголовка стали заявления официального представителя российского МИД Марии Захаровой, «разоблачающие деятельность британского разведчика». Также издание обратило внимание на сообщения на сайте МИД, в которых упоминается о «вкладе Ле Мезюрье в беспринципные злодеяния "Белых касок"».

«Если следовать логике британских медиа, то убийство Ле Мезюрье должно было произойти еще в апреле 2017 года - именно тогда был дан первый официальный комментарий МИД о его ведомственной принадлежности и причастности к "Белым каскам"», - говорится в сообщении ведомства в Facebook.

В МИД добавили, что британские СМИ вбрасывают эмоциональные обвинения, но сразу после выявления непричастности России переключаются на другие сюжеты.

Бывший офицер британской армии Джеймс Ле Мезюрье создал «Белые каски» в 2013 году. Репутация этой организации противоречива. Сами «Белые каски» называют своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, в частности, в Сирии. Однако сирийские власти обвиняют организацию в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности.