Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Случайный прохожий нашел останки жертвы доцента СПбГУ

Дарья Михалина
03:55 12.11.2019
Части тела могло унести течением на несколько километров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Александр Гальперин, РИА Новости

Останки убитой в Петербурге студентки местный житель случайно обнаружил в реке Екатерингофка.

Части трупа были найдены на расстоянии более 3,5 километров от Фонтанного моста через Мойку, откуда правоохранители вытащили доцента СПбГУ, арестованного накануне за умышленное убийство. Как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на СК, останки могло отнести в Екатерингофку течением.

Напомним, в рюкзаке профессора Соколова нашли травматический пистолет и отрезанные женские руки. Позже в квартире мужчины провели обыски, где обнаружили голову жертвы.

Соколов сознался в преступлении. Судом было вынесено решение арестовать мужчину сроком на два месяца.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата11.11.2019, 19:39
SpaceX запустила в космос Falcon 9 с самым массивным грузом в истории
Дата12.11.2019, 04:00
Стрельба из огнеметов и дымовые завесы: войска РХБЗ провели учения под Волгоградом
Дата10.11.2019, 19:27
ЦСКА одержал волевую победу над «Сочи»
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата11.11.2019, 13:34
Путин поручил расширить участие ОПК в нацпроектах
Дата12.11.2019, 02:27
«Калашников» впервые показал самый ранний из сохранившихся АК-47
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
05:27 В стране и мире
Нефтедобыча в России признана одной из самых дорогих в мире
05:18 В стране и мире
Видео
Первый трейлер «Скуби-Ду!» раскрыл ряд секретов картины
05:00 В стране и мире
В Сирии запустили крупнейшую ГЭС страны
04:56 В стране и мире
В МЧС дали советы, как выжить, провалившись под лед
04:55 Вопросы истории
В Приморье поисковики обнаружили братскую могилу на месте Хасанских боев
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Эксперты назвали марки сгущенного молока, не рекомендованного к употреблению
Видео
Панин привязал дочь к батарее, но ему никто не поверил
Видео
Усатый нянь: кот спас ребенка и стал героем Сети
Названа смертельная доза водки
Видео
Та самая сцена: Шэрон Стоун повторила культовый эпизод из «Основного инстинкта»
Синоптики рассказали о грядущей аномальной зиме
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.