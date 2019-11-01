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В Екатеринбурге умер босоногий бегун Тарзан

Ирина Егорова
23:48 01.11.2019
Городская легенда Екатеринбурга – Сергей Зобнин десять лет бегал без обуви, в легких шортах.
В Екатеринбурге умер босоногий бегун Тарзан
© Фото: Соцсети

Бегун Сергей Зобнин, больше известный как Тарзан, скончался в возрасте примерно 60 лет. Он был настоящей легендой Екатеринбурга. Круглый год на протяжении почти десяти лет мужчина бегал по улицам города без обуви, в легких шортах.

«Я ничем не занимаюсь, только бегаю. Бег помогает мне чувствовать себя живым и молодым. Я бегаю босиком, чтобы разминать нервные окончания на ногах. Зимой бегаю в кроссовках или ботинках», - рассказывал он ранее The Village

Он умер 18 октября в 23-й больнице Екатеринбурга, но его до сих пор не похоронили, сообщает Е1.RU.  В управлении здравоохранения города добавили, что его тело сейчас находится в морге при бюро судебно-медицинской экспертизы.

«Сейчас ищут родственников, потому что расходы на организацию похорон никто на себя не берет», -  рассказала соседка бегуна Елена Чебыкина. По ее словам, причиной смерти стал инсульт.

По словам Чебыкиной, никто из соседей не знал о личной жизни мужчины.

 «Он общался со всеми ровно, спокойно. Был очень миролюбивым. Но о личной жизни никому не говорил. Правда, как-то в разговоре обмолвился, что где-то на юге, кажется, в Краснодаре, у него осталась сестра», - сказала Чебыкина.

Если родственники Зобнина не найдутся, его похоронит государственное бюро услуг, как неопознанного.

Раньше Зобнин работал в милиции, сначала в Екатеринбурге, потом в Норильске. По словам бегуна, благодаря северному стажу он быстрее вышел на пенсию и начал бегать.

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