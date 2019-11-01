Минтранс опубликовал предложения по изменению ПДД

Министерство транспорта России подготовило проект новых правил для «водителей» электросамокатов, гироскутеров, мотоколес и сигвеев. Лица, которые используют для передвижения данные средства будут являться новыми участниками ПДД.

Ведомство предложило отнести к «средствам индивидуальной мобильности» (СИМ) транспортные средства, использующие для передвижения электродвигатель или мускульную энергию человека - скейтборды, роликовые коньки, электросамокаты, гироскутеры и так далее.

Исключения сделаны только для велосипедов и инвалидных колясок.

Кроме того, для индивидуальных «транспортных средств» Минтранс предложил ввести новые дорожные знаки, например запрещающий знак - «Движение лиц на средствах индивидуальной мобильности запрещено» или

«Лица на средствах индивидуальной мобильности», «Кроме лиц на средствах индивидуальной мобильности».

В случае совмещенного движения с пешеходами, новые водители должны будут «уступать дорогу» - в проекте Минтранса пешеходы имеют преимущество. Также водители СИМ не должны превышать скорость в 20 км/ч.

Новый проект обсуждался уже давно и находился в стадии рабочего согласования. Депутаты Московской городской думы предложили ГИБДД внести изменения в ПДД и приравнять «средства индивидуальной мобильности» (СИМ) к мопедам.

Эксперты, изучившие статистику взрывов и возгораний гаджетов, уже давно предупреждали общественность об опасности электронных самокатов и скутеров. Имеющие статус пешеходов, они разгоняются на большую скорость и представляют опасность как для обычных пешеходов, так и для водителей.